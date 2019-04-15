مصرع 8 وإصابة العشرات جراء عواصف قوية جنوب أمريكا (فيديو)

لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم وجرح عشرات آخرون، الأحد، جراء عواصف قوية ضربت جنوب الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة أنباء ”أسوشيتد برس“، الاثنين، أن هناك 3 أطفال من بين الذين لقوا مصرعهم.

وتسببت العواصف في انقطاع الكهرباء عن نحو 90 ألف منزل في ولايات تكساس ومسيسيبي ولويزيانا وأركانسو وجورجيا.

وفي ولاية أوهايو، جرح 6 أشخاص جراء عاصفة قوية اعتبرت السلطات أنها قد ترقى لمستوى إعصار، أثناء اتجاهها ناحية الشمال الشرقي للبلاد.

والأحد، قالت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية إن ”العواصف المميتة والأعاصير التي تضرب جنوبي الولايات المتحدة تضع نحو 100 مليون شخص في خطر“.

وأوضح ديريك فان دام، مسؤول الأرصاد الجوية بالشبكة، أن ”الطقس القاسي يهدد نحو 100 مليون أمريكي ويضعهم في خطر العواصف الخطيرة والأعاصير والرياح الشديدة“.