حريق ضخم في تكساس يدمر 11 صهريجًا لتخزين البتروكيماويات (فيديو)

قال مسؤولون بشركة إنتركونتننتال تيرمينالز إن حريقًا اندلع في موقع لتخزين البتروكيماويات خارج هيوستن بولاية تكساس الأمريكية ودمر 11 صهريجًا ضخمًا قبل السيطرة عليه اليوم الأربعاء.

ولم تحدد الشركة سبب الحريق حتى الآن، لكن المسؤولين أعلنوا عن بدء تحقيقات يجريها مسؤولون محليون، وكان بالإمكان رؤية الحريق من على بعد عشرات الأميال.

"I've seen ash fall out — black pieces of ash," a Texas resident says of the massive chemical plant fire burning outside of Houston. "I've seen it on my cars, I've seen it on the front porch on the sidewalk…What scares me more is what we don't see." https://t.co/1tYov9nogx pic.twitter.com/AZCkf1tI2q

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) March 19, 2019