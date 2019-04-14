العراق.. السيول تتسبب بنزوح المئات وتلف محاصيل زراعية شاسعة

شردت سيول متدفقة إلى مناطق غرب العاصمة العراقية بغداد، مئات المدنيين، وأتلفت حقولًا زراعية مساحتها تقدر بألف دونم.

وقال مزاحم العبيدي، أحد مزراعي منطقة ذراع دجلة (غرب بغداد)، في تصريح صحفي إن ”مياه السيول المتدفقة من نهر دجلة، أغرقت قرى واقعة على مقربة من مناطق ذراع دجلة والثرثار“.

وأوضح أن ذلك جاء بعد تدفق مياه النهر إلى القرى إثر انهيار مسدات ترابية أقامها الأهالي لمنع تدفق المياه إلى مناطقهم، مؤكدًا أن ”نحو ألف دونم مزروعة بمحاصيل الحبوب غمرتها المياه، ما كبد الأهالي خسائر مالية كبيرة، إلى جانب خسائر في المعدات الزراعية.

بدوره قال النقيب أحمد خلف من شرطة بغداد، إن ”مئات العائلات تركت منازلها في مناطق غرب بغداد بعد أن غمرت المياه منازلهم“، مشيرًا إلى نزوحهم تجاه العاصمة.

وتسببت السيول الجارفة القادمة من إيران بإغراق قرى وأراضٍ زراعية في محافظات عراقية محاذية لها.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد المائية في العراق أن سدود البلاد شارفت على الامتلاء جراء الأمطار والسيول، مقللة في الوقت نفسه من مخاطر ذلك.