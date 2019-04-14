واشنطن تقدم 100 مليون دولار مساعدات لبغداد

أعلنت السفارة الأمريكية في العراق اليوم الأحد، تقديم 100 مليون دولار لتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم داعش.

وقال بيان للسفارة، إن ”الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستقدم المبالغ إلى برنامج الأُمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتقديم هذه المساعدة البالغة قيمتها 100 مليون دولار، تكون حكومة الولايات المتحدة قد قدمت 358 مليون دولار لجهود تحقيق الاستقرار في العراق منذ 2015“.

وزار القائم بأعمال السفارة الأمريكية ”جوي هود“ محافظة الأنبار غرب العراق، والتقى عددًا من المسؤولين فيها.

وبحسب البيان، فإن القائم بالأعمال في بغداد، دعا المسؤولين في المحافظة وشيوخ العشائر وأهل المنطقة إلى ”حماية مواقع المشاريع والقيام بدورهم لإعادة جميع العراقيين النازحين الراغبين بالعودة الى بيوتهم ومساعدتهم للاندماج بمحتمعاتهم“.

ويعمل فريق دولي لتحقيق الاستقرار بدعمٍ من التحالف الدولي لهزيمة داعش ويُدار بالتعاون مع الحكومة العراقية.