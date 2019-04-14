ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 76 قتيلًا في إيران

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في إيران إلى 76 قتيلًا حتى الآن منذ موجة فيضانات ضربت العديد من المحافظات في 19 من مارس الماضي، وفق ما أعلنته السلطات المحلية اليوم الأحد.

وقال رئيس منظمة الطب العدلي أحمد شجاعي: ”مع وفاة 5 أشخاص في ”خوزستان“ جنوب إيران وشخص واحد في محافظة ”إيلام“ غرب إيران فقد ارتفع عدد ضحايا الفيضانات الأخيرة في البلاد إلى 76 شخصًا حتى الآن“.

وقُتل هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 76 شخصًا في الفيضانات التي داهمت 14 محافظة إيرانية. وأضاف شجاعي أن ”21 شخصًا قتلوا بمحافظة ”فارس“، و15 في ”لرستان“، و8 قتلى في ”غلستان“ و“همدان“، وهي المحافظات التي تضررت كثيرًا بالفيضانات وكانت نسبة القتلى فيها مرتفعة“.

ويعتزم عدد من أعضاء البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، تقديم مشروع يقضي بسحب 2 مليار يورو من أموال الصندوق الوطني للتنمية لتعويض المتضررين من الفيضانات، كما سيقدم النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، خلال جلسة البرلمان، تقارير عن حجم الأضرار.

من جهته، قال عبد الرضا رحماني فضلي وزير الداخلية إن الأضرار والخسائر بسبب الفيضانات التي ضربت العديد من المدن الإيرانية منذ 19 من مارس الماضي وحتى الآن بلغت نحو 3 مليار دولار.

وأضاف أمام أعضاء مجلس النواب الإيراني، أن ”خسائر الفيضانات في الآونة الأخيرة بلغت ما بين 30 إلى 35 تريليون تومان إيراني (2.6 إلى 3 مليار دولار)“، مضيفاً أن ”الفيضانات ضربت 25 محافظة إيرانية وأن أكثر من 4400 قرية غمرتها المياه في البلاد“.

ولفت فضلي إلى أن ”الفيضانات خلفت العديد من المشكلات بما في ذلك هدم المنازل ووحدات الانتاج وقطاع الزراعة والجسور والطرق والاتصالات“، مشيراً إلى أن ”السلطات اتخذت العديد من التدابير الوقائية للحد من الأضرار للحد من الخسائر في الأرواح من خلال إجلاء السكان في أكثر من 250 قرية وأجزاء من بعض المدن والمحافظات“.

من جانبه، أعلن وزير الطرق واعمار المدن الايراني محمد اسلامي بان الفيضانات قد ألحقت أضراراً بأكثر من 14 الف كيلومتر من الطرق الرئيسية والفرعية والقروية في أكثر من 8600 نقطة فيها.

وأضاف إسلامي أمام البرلمان إن الخسائر التي لحقت بالطرق تتضمن الانجراف مع السيول أو التشقق أو الإنهيار أو انهيار الصخور والتربة، منوهاً إلى أن 11 الفاً من المنشآت والابنية المتعلقة بالطرق ومن ضمنها الجسور والقناطر تضررت.

وقال ”إن 725 جسراً قد دمر بالكامل جراء السيول الجارفة التي اجتاحت بعض مناطق البلاد“.