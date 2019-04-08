نزوح جماعي من الأهواز.. وحاكمها يحذر من كارثة (صور)‎

أظهرت صور نشرتها قنوات إخبارية إيرانية عبر ”تلغرام“ اليوم الإثنين، نزوح المئات من العوائل من بعض المدن والقرى التابعة لمدينة الأهواز التابعة لمحافظة خوزستان العربية جنوب إيران، بسبب الفيضانات التي وصلت للمدينة في وقت متأخر من الليلة الماضية.

وأعلنت قناة ”خوزستان“ الإخبارية، أن الطرق الرابطة بين مدينة الأهواز والمحمرة شهدت ازدحامًا بسبب كثرة الحافلات التي تقل المئات من النازحين الهاربين من الفيضانات، في حين أعلنت شرطة المرور إغلاق طريق الأهواز – عبادان بسبب الفيضان.

وأضافت القناة، التي تعنى بشؤون أخبار خوزستان، أن بعض الأهالي رفض النزوح وقرر مواجهة السيول عبر التعبئة الشعبية في ظل عدم قيام السلطات الحكومية بواجبها لمساعدة الأهالي على مواجهة الفيضانات.

بدوره، قال الهلال الأحمر الإيراني، إنه قام بإعداد ونصب 20 ألف خيمة لسكان مدينة ”شيبان“ التي تقطنها قبائل عربية بمقاطعة باوي في محافظة خوزستان.

ويبلغ عدد سكان هذه المدينة نحو 50 ألف شخص، بحسب إحصائيات إيرانية نشرت العام الماضي.

من جانبه، حذر حاكم محافظة خوزستان ”غلام رضا شريعتي“ في مداخلة عبر قناة ”خبر“ الإيرانية، من حدوث كارثة في مدينة الأهواز بسبب مخاوف من إنهيار سد الكرخة الذي يعد من أهم السدود في محافظة خوزستان.

وقال شريعيتي ”إن طاقة سد الكرخة في استيعاب المياه انتهت، ونظرًا لحقيقة أن مدخل سد الكرخ لم ينخفض بشكل كبير، فقد ارتفع منسوب المياه وانتهت سعة السد أيضًا، وهو أمر ينذر بكارثة وجعل الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لبعض المدن والقرى“.

وقامت السلطات الإيرانية على مدى اليومين الماضيين بإجلاء 210 قُرى على طول نهر الكرخة، 61 منها غمرتها الفيضانات الآن.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الطاقة ”رضا أردكانيان“، وصل إلى خوزستان للمتابعة عن كثب لحالة الفيضانات والمناطق المتضررة من الفيضانات.

وأشارت إلى أن السبب الرئيسي لزيارة الوزير اردكانيان خوزستان، هو الاطلاع عن حالة السدود خاصة سد الكرخة.