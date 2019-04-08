السيول تجتاح مدينة الأهواز وانطلاق احتجاجات ضد الحكومة (فيديو)

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، في وقت متأخر من مساء الأحد (الاثنين)، بأن السيول دخلت مدينة الأهواز عاصمة إقليم خوزستان ذات الغالبية العربية جنوب إيران، فيما خرجت احتجاجات ضد الحكومة بسبب فشلها في منع وصول الفيضانات إلى المدينة.

وذكرت صحيفة ”عصر إيران“ المقربة من الحكومة، أن ”السيول دخلت مدينة الأهواز قادمة من مدينة الشوش بسبب امتلاء سد الكرخة“، مضيفة أن ”استمرار تدفق المياه نحو الأهواز سيضع مدينة المحمرة (خرمشهر) بأزمة“.

وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء ”تسنيم“ المقربة من الحرس الثوري الإيراني، إن الحرس أرسل من جديد 100 زورق حربي سريع لمساعدة سكان مدينة الأهواز.

ونقلت الوكالة عن قائد قوات الباسيج التابعة لـ“الحرس الثوري“، قوله ”إن قواته جهزت مخيمات لنحو 150 ألف نازح في مناطق فيضانات جنوب غرب البلاد بمدن الأهواز والحميدية والمحمرة والشوس والخفاجية“.

فيما قالت وكالة أنباء ”مهر“ الحكومية، إن السلطات قامت بإجلاء 182 قرية في مناطق تحاصرها الفيضانات بمدينة الأهواز جنوب غرب البلاد.

وفي سياق متصل، نشرت قنوات إخبارية عبر تطبيق ”تلغرام“، مقطع فيديو قالت إنه لمحتجين أهوازيين ضد الحكومة بسبب فشلها في السيطرة على السيول ومنعها من الوصول إلى المدينة.