الفيضانات تحرم 3 ملايين طالب إيراني من الدراسة (صور)

كشف مسؤول إيراني، اليوم الأحد، أن الفيضانات الأخيرة التي شهدتها 23 محافظة من أصل 31 محافظة إيرانية منذُ أسبوعين، حرمت نحو 3 ملايين طالب من الدراسة.

وقال نائب وزير التربية والتعليم الإيراني حميد رضا كاظمي، إن ”حوالي 3 ملايين طالب محرومون من مواصلة الدراسة بسبب الفيضانات الأخيرة“.

وأوضح خلال اجتماع لمجلس تنسيق رابطات الطلاب، ”يجب أن نركز على كيفية إعداد خطط لإعادة ترميم المدارس التي دمرتها الفيضانات“، وخصوصًا أن ”بعض المحافظات اضطرت إلى استخدام المدارس لتوطين النازحين من الفيضانات“.

وقال كاظمي، إن ”حجم الأضرار كبير لدرجة أنه يتطلب المزيد من الجهد من مختلف شرائح المجتمع“.

وفي سياق متصل، أعلن جمال عالمي منسي، مساعد حاكم محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية جنوب إيران، اليوم الأحد، عن إغلاق جميع المدارس في الأهواز حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقال للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إنه ”نظرًا للمشاكل الناجمة عن الفيضانات الأخيرة، فإن جميع المدارس في مدينة الأهواز مغلقة منذ الثلاثاء الماضي وسوف تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري“.