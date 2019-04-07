مسؤول إيراني: الفيضانات دمرت 80 موقعًا تاريخيًا وسياحيًا غرب البلاد (صور)

قال نائب وزير الثقافة الإيراني، محمد حسن طالبيان، إن الفيضانات الأخيرة التي ضربت محافظة لرستان غرب البلاد، ألحقت أضرارًا بأكثر من 80 موقعًا تاريخيًا وسياحيًا في المقاطعة، بأضرار بلغ حجمها 700 مليار ريال إيراني.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، اليوم الأحد، عن طالبيان قوله، إن من بين المواقع الأثرية والتاريخية ”الجسر المكسور (بل شكسته)، وكشكان، وكلهر، وقد دمرت بشكل كامل“.

ويعد ”الجسر المكسور“ من المواقع الأثرية الإيرانية، التي تعود إلى العهد الساساني للإمبراطورية الفارسية الثانية (226 – 651)، وقد أعلنت إيران في 15 من مايو/ أيار 1975، تسجيل هذا الموقع الأثري كأحد الأماكن الأثرية والوطنية برقم 1058.

وأضاف طالبيان، أن ”قلعة فالكالفليك خرم آباد، تتطلب عملًا هندسيًا لتحقيق الاستقرار فيها، بسبب الانهيارات الأرضية التي خلفتها الفيضانات”.

وأكد أن ”حوالي 30 عملًا، بما في ذلك المنزل التاريخي في مدينة بروجرد، قد لحقت بها أضرار، وتجري عملية التقييم لتقدير الأضرار الدقيقة“.

وأشار إلى تعبئة المرافق لإصلاح المعالم التاريخية في لريستان، كما يقوم اليوم فريق الهندسة الإنشائية بزيارة المعالم الأثرية للمقاطعة لاتخاذ تدابير الطوارئ اللازمة لإنقاذها.

وكانت فيضانات شديدة قد اجتاحت مدن إيرانية مختلفة، كان أشدها في محافظة لرستان غرب البلاد، حيث قضت تلك الفيضانات على مدينة ”بل دختر“ التي يقطنها نحو 50 ألف نسمة.