من الأخشاب.. إنشاء أطول مبنى صديق للبيئة في العالم (صور)

أنشأت شركة معمارية نرويجية، أطول مبنى صديق للبيئة في العالم، حيث صممت أعمدته وجدرانه كاملةً من رقائق الألواح الخشبية اللاصقة (CLT)، وصقلتها مع سقف خرساني، وفق موقع ”ديزين“ البريطاني للتصاميم.

وأنشأت Voll Arkitekter ، مبنى Mjøs في مدينة بروموندال شرق النرويج، بارتفاع 85.4 متر، ليتفوق بذلك على برج بروكوود الشهير في كندا والذي تم بناؤه من خشب هجين، وهيكل خرساني، على ارتفاع بلغ 53 مترًا.

وصنعت الشركة أعمدة مصاعد المبنى المكون من 18 طابقًا، من رقائق الألواح الخشبية، ويحتوي المبنى على شقق سكنية، وفندق، وحمام سباحة، ومساحة مكاتب، ومطعم.