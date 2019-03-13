النرويج تستدعي السفير الإيراني بسبب اعتقال نسرين ستودة

استدعت النرويج اليوم الأربعاء، السفير الإيراني في أوسلو، احتجاجًا على سجن الناشطة والحقوقية البارزة نسرين ستودة، وفق ما ذكرت تقارير إخبارية إيرانية، اليوم الأربعاء.

وأفاد تقرير للوكالة الإيرانية الرسمية ”إيرنا“، أنّ الخارجية النرويجية استدعت، محمد حسن حبيب الله، السفير الإيراني في أوسلو، على خلفية الحُكم بسجن المحامية والحقوقية البارزة نسرين ستودة.

وأضافت الوكالة الإيرانية نقلًا عن صحيفة ”فيتن بوستن“، أنّ النرويج أعربت عن قلقها حيال التقارير المشيرة إلى الحكم بسجن ستودة، فيما جاء عنوان الصحيفة في هذا الصدد: ”الاتحاد الأوروبي يصف حُكم ستودة بالمقلق“.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية الأسبوع الماضي، عن إصدار ”محكمة الثورة“ في العاصمة طهران حُكمًا بالسجن غيابيًّا ضد ستودة لمدة تصل إلى 34 عامًا و148 جلدة؛ بتهمة الدفاع عن النساء اللاتي يعارضن الحجاب أو ما يعرفن بـ(بنات شارع الثورة) ومعارضتها الشديدة لعقوبة الإعدام، ونشر الفساد والتحريض على النظام.

وكانت نسرين ستوده (55 عامًا) قد أُدينت في وقت سابق، بالسجن لمدة 7 أعوام، حيث حكم القاضي بسجن الناشطة لمدة 5 أعوام بتهمة ”المشاركة في احتجاجات ضد الأمن القومي“ وسنتين لإهانة المرشد الإيراني علي خامنئي.

ونالت ستودة جائزة ”ساخاروف“ لحرية الفكر والتعبير من قبل البرلمان الأوروبي، لكنها لم تحضر استلام الجائزة بسبب منعها من السفر.