تماسيح في أحد شوارع القاهرة تثير الذعر بين المواطنين (صور)‎

أثار تمساحان حالة من الخوف لدى المواطنين بعد العثور عليهما في شارع البطل أحمد عبدالعزيز بمنطقة المهندسين، أحد أبرز شوارع العاصمة المصرية القاهرة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور التمساحين، مشيرين إلى العثور عليهما وسط الطريق؛ الأمر الذي تسبب في حالة من الفزع لدى المواطنين، كون الظهور يأتي في منطقة خارج التوقعات، إلى جانب الكثير من التعليقات التي تعبر عن الدهشة والحيرة من وجود التماسيح في منطقة المهندسين.

وأبلغ أهالي المنطقة حي المهندسين بالواقعة، حيث تم التحفظ على التمساحين، لإيداعهما في الجهة المخصصة، لحين التحقيق في الأمر، ومعرفة أسباب تواجدها في هذا الشارع.

توضيح رسمي

من جانبه قال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان في مصر إن التماسيح النيلية موجودة في بحيرة ناصر خلف السد العالي بمحافظة أسوان جنوب البلاد، ومن الصعب وصولها للقاهرة عبر النيل، مشيرًا إلى أن التمساح الذي عثر عليه في أحد شوارع منطقة المهندسين بالجيزة قد يكون لأحد الأشخاص بشكل غير شرعي أو قانوني، واصفًا اقتناء الأشخاص لمثل هذه الحيوانات بأنه أصبح ”هيستيريا“.

وتحدث رجائي، في مداخلة هاتفية لبرنامج ”اليوم“ مساء الثلاثاء على فضائية ”دي إم سي“، أنه يجب على المواطنين الإبلاغ في حالة اقتناء مثل هذه الزواحف، موضحًا أن حديقة الحيوان لم تتلق أي بلاغات بشأن العثور على تمساح مختبئ داخل كمية من الأشجار الملقاة في أحد شوارع المهندسين.

واختتم: ”ننسق مع المسطحات المائية في هذا الشأن، وما أكثر الضبطيات، وأطالب المواطنين بالإبلاغ عن مثل هذه الاقتناءات، ولم أتلق أي بلاغات في هذا الصدد“.