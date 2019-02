كلبان ينهشان طفلًا في حي راق بالقاهرة وسط استياء شعبي (فيديو)

View this post on Instagram

أثارت واقعة مهاجمة كلبين لطفل في منطقة مدينتي بالتجمع الأول شرقي العاصمة المصرية القاهرة استياءً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جرى تداول مقطع فيديو على نطاق واسع. وأظهر مقطع الفيديو طفلًا يُدعى محمد إيهاب وهو يُحاول الإفلات من كلبين أصرّا على مهاجمته، وكادا يفتكان به، قبل أن تتدخل سيدتان يبدو أنّ إحداهما صاحبة الكلبين، بينما بدت الأخرى تدافع عن الطفل باستماتة. وقالت والدة الطفل عبر صفحتها على ”فيسبوك“: ”ابني بيلعب في الجاردن يتهجم عليه كلبين متشرسين يقطعوا لحمه ويأكلون رأسه أنا ما قادرة أتمالك أعصابي من منظر ابني واللى حصل له إبني محتاج علاج نفسي أكتر من العلاج الجسدي“. ويقبع الطفل الآن داخل المستشفى حيث يتلقى العلاج بينما قال عدد من جيرانه عبر ”فيسبوك“ إن الطفل مصاب بهلع شديد نتيجة الواقعة. #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جرائم #كلب #كلاب #كلاب_شرسه #حيوانات_مفترسه #حيوانات #Animals #DOG #Dogs #EGYPT #مصر #التجمع #التجمع_الأول #مدينتي #طفل #فيديو #VIDEO #غرائب