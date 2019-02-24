كلبان ينهشان طفلًا في حي راق بالقاهرة وسط استياء شعبي (فيديو)

أثارت واقعة مهاجمة كلبين لطفل في أحد الأحياء الراقية شرقي العاصمة المصرية القاهرة استياءً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جرى تداول مقطع فيديو على نطاق واسع.

الغضب الجماهيري، انطلق لسببين رئيسين، الأول كون الواقعة حدثت في ”مدينتي“ وهي أحد أهم الأحياء الراقية في العاصمة، والثاني كون البعض يترك الكلاب طليقة في الشوارع.

وأظهر مقطع الفيديو طفلًا يُدعى محمد إيهاب وهو يُحاول الإفلات من كلبين أصرّا على مهاجمته، وكادا يفتكان به، قبل أن تتدخل سيدتان يبدو أنّ إحداهما صاحبة الكلبين، بينما بدت الأخرى تدافع عن الطفل باستماتة.

وقالت والدة الطفل عبر صفحتها على ”فيسبوك“: ”ابني بيلعب في الجاردن يتهجم عليه كلبين متشرسين يقطعوا لحمه ويأكلون رأسه أنا ما قادرة أتمالك أعصابي من منظر ابني واللى حصل له إبني محتاج علاج نفسي أكتر من العلاج الجسدي“.

ويقبع الطفل الآن داخل المستشفى حيث يتلقى العلاج بينما قال عدد من جيرانه عبر ”فيسبوك“ إن الطفل مصاب بهلع شديد نتيجة الواقعة.

عدد من المدونين على ”فيسبوك“، خاصة ساكني ”مدينتي“، تداولوا الفيديو تحت هاشتاغ ”#الكلاب_تقتل_أولادنا“، إذ شنوا هجومًا على المسؤولين عن الحي، بسبب ترك الكلاب تعبث في شوراع المدينة، فيما هاجم آخرون صاحب الكلبين لتركهما دون قيد.

وانتقد عدد من الشباب حدوث هذه الواقعة، مطالبين الحكومة بضرورة وضع حدٍ لإطلاق الكلاب في الشوارع.