بالفيديو.. أمواج عاتية توقف حركة القوارب وتغرق كورنيش جازان السعودية

تسببت الأمواج العاتية، وسرعة الرياح بتوقف حركة قوارب الصيد في بحر منقطة جازان السعودية، التي تأثرت كباقي المناطق الجنوبية الغربية في المملكة بتقلبات الأحوال الجوية.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تم تصويره عصر اليوم السبت، يظهر تدفق أمواج البحر، وتخطيها حواجز الكورنيش الجنوبي في جازان.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فقد تسبب ارتفاع الأمواج بإيقاف حركة القوارب جزئيًّا جراء الرياح العاتية المصاحبة للأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة هذه الأيام.