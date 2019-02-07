باكستان تشهد تساقطًا للثلوج هو الأكثر كثافة منذ 48 عامًا‎ (صور)

شهدت باكستان تساقطًا لافتًا للثلوج، خلال موسم الشتاء الحالي، هو الأكثر كثافة في البلاد منذ 48 عامًا.

وقال المسؤول في قسم الري بولاية “بختونخوا” (شمال غرب)، عبد الوالي يوسف زاي، إن المناطق الشمالية للبلاد شهدت تساقطًا كثيفًا للثلوج خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف “زاي” أن هذا الأمر سيساهم برفع منسوب المياه في الأنهار، والتقليل من خطر الجفاف بشكل كبير في بعض المناطق.

وبدوره قال رئيس وزراء باكستان، عمران خان، خلال تصريح للصحفيين، إن موجة الثلوج الأخيرة ستساهم برفع منسوب المياه في الأنهار والسدود.

وكان مجلس البحوث الباكستاني بشأن الموارد المائية، قد أعلن في وقت سابق، أن البلاد ستعاني من ندرة المياه، خلال عام 2025.