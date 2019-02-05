موجة ثلوج غير مسبوقة تتسبب بانهيار منازل في تونس (صور)

شهدت تونس، اليوم الثلاثاء، موجة برد غير مسبوقة، خاصة في مناطق الشمال الغربي للبلاد، سقطت خلالها كميات كبيرة من الثلوج في بضع مدن ومحافظات؛ ما تسبّب في انهيار منازل وقطع طرقات وعزل مناطق بأكملها.

وقالت السلطات المحلية، اليوم، إن موجة الأمطار والثلوج التي شهدتها محافظة القصرين، على حدود الجزائر، تسببت في انهيار منزل أسرة مكونة من 7 أفراد بمنطقة “تالة”، لكن دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأوضحت أنه تم إيواء العائلة المذكورة بمنزل تابع لإحدى الشركات، مشيرة إلى أن وحدات الحماية المدنية أجلت 3 عائلات أخرى بعد انهيار جدران منزلين، وانهيار جزء من منزل آخر.

وأضافت السلطات أن تساقط الثلوج الذي شهدته “تالة” على امتداد اليومين الماضيين، تسبب في انزلاق بضع سيارات، لافتة إلى تعرض سيارة تابعة لشركة توزيع المياه، لحادث مرور دون تسجيل أضرار بشرية.

وأشارت السلطات المحلية، إلى أن تساقط الثلوج وموجة البرد التي تجتاح المنطقة، فاقَما معاناة السكان؛ ما استوجب تدخل مختلف الوحدات الأمنية والإدارية، لفتح عدد من الطرقات وتمكين السيارات العالقة من المرور، بعد أن تسببت الثلوج في انسداد كل المنافذ المؤدية إليها.

ودعا محافظ جندوبة، محمد صدقي بوعون، سكان المناطق المحاذية للوديان إلى مغادرة منازلهم، بسبب ارتفاع منسوب المياه في عدة أودية بالمحافظة، جرّاء نزول كميات كبيرة من الأمطار، ما تسبب في فيضان بعضها.