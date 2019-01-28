شاهد بالفيديو.. الأمطار والسيول التي اجتاحت السعودية

شهدت بضع مناطق في المملكة العربية السعودية هطولَ أمطارٍ غزيرًا تسبب بسيول عارمة، كان أبرزها المناطق الشمالية والمدينة المنورة.

وعطلت تقلبات الطقس العنيفة، الدراسة في عدد من مدارس ومدن مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية لليوم الاثنين، كإجراءات احترازية تحسّبًا لأي حوادث.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في أحدث تقرير لها عن حالة الطقس ليوم الاثنين في السعودية، هطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي القصيم، ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، وشمال منطقتي الرياض، والشرقية.

ونبهت الهيئة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.