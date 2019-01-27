بسبب الأمطار.. السعودية تعلن تعليق الدراسة في هذه المناطق

قررت إدارتا التعليم في منطقتي تبوك والجوف السعوديتين، تعليق الدراسة في عدد من المدارس بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل على المنطقتين بالتزامن مع تقلبات جوية في مختلف مناطق المملكة.

وقال إدارة التعليم في منطقة تبوك، إن تعليق الدراسة ليوم الاثنين يشمل مدارس مدينة تبوك ومراكزها وفي مدارس محافظة ضباء ومراكزها، على أن يشمل التعليق الكادر الإداري والتعليمي لتلك المدارس بعد تدخل من وزير التعليم حمد آل الشيخ.

وكتب المشرف على حساب الإدارة الرسمي في موقع “تويتر” “#تعليق_الدراسة | وجه مدير عام #تعليم_تبوك بتعليق الدراسة غدًا -الإثنين – الموافق 22-5-1440هـ في مدارس مدينة تبوك ومراكزها وفي مدارس محافظة ضباء ومراكزها، وذلك نظرًا لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم”.

#تعليق_الدراسة |

وجه مدير عام #تعليم_تبوك بتعليق الدراسة غداً -الإثنين – الموافق 22-5-1440هـ في مدارس مدينة تبوك ومراكزها وفي مدارس محافظة ضباء ومراكزها، وذلك نظراً لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم. pic.twitter.com/peFYA357P5 — إدارة تعليم تبوك (@tabuk_edu) January 27, 2019

وأضافت إدارة التعليم في رد على الوزير آل الشيخ “وفق توجيه معالي وزير التعليم – حفظه الله- #تعليق_الدراسة يشمل المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات في المدارس المعلقة فيها الدراسة حفاظاً على سلامة الجميع”.

وفق توجيه معالي وزير التعليم – حفظه الله- #تعليق_الدراسة يشمل المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات فى المدارس المعلقة فيها الدراسة حفاظاً على سلامة الجميع… — إدارة تعليم تبوك (@tabuk_edu) January 27, 2019

كما أعلنت إدارة تعليم الجوف عن تعليق الدراسة ليوم الاثنين للطلاب والكادر الإداري والتعليمي في المدارس المتضررة فقط، على أن يتم تحديدها عبر مكاتب التعليم.

وقالت إدارة تعليم الجوف عبر حسابها في موقع “تويتر” “وفق آخر تقارير الأرصاد، وجه مدير #تعليم_الجوف بالإنابة أ. عبدالله الزيدان بتعليق الدراسة في المدارس المتضررة بالتنسيق مع مكاتب التعليم ليوم غدٍ الاثنين 22-5-1440هـ بسبب الأمطار الغزيرة، ويشمل ذلك الكادرين التعليمي والإداري في المدارس”.

وفق آخر تقارير الأرصاد، وجه مدير #تعليم_الجوف بالإنابة أ. عبدالله الزيدان بتعليق الدراسة في المدارس المتضررة بالتنسيق مع مكاتب التعليم ليوم غدٍ الاثنين 22-5-1440هـ بسبب الأمطار الغزيرة، ويشمل ذلك الكادرين التعليمي والإداري في المدارس — إدارة تعليم الجوف (@aljoufedu) January 27, 2019

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في أحدث تقرير لها عن حالة الطقس ليوم الاثنين في السعودية، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي القصيم، ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، وشمال منطقتي الرياض، والشرقية.

ونبهت الهيئة إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

ويتابع أهالي الطلاب ومنسوبي وزارة التعليم من الكادرين الإداري والتعليمي، الحالة الجوية وتقارير هيئة الأرصاد والدفاع المدني وسط توقعات بصدور قرارات تعليق للدراسة في مدارس ومدن وبلدات جديدة مع استمرار التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة.