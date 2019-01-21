شاهد أول خسوف للقمر في 2019.. وصلاة الخسوف في المسجد الحرام (فيديو وصور)

شهدت مناطق واسعة من العالم فجر اليوم الاثنين خسوفًا كليًا وجزئيًا للقمر هو الأول من نوعه خلال عام 2019، وهذا الخسوف شوهد جزئيًا بالمنطقة العربية في الكويت والعراق والأردن ووسط وشرق سوريا وشرق ووسط السودان.

ولم يشاهد الخسوف في دولة الإمارات وسلطنة عمان ومملكة البحرين والصومال وجيبوتى وجزر القمر واليمن، وكان الخسوف كليًا في المغرب وموريتانيا وتونس والجزائر وليبيا ومصر وأقصى غرب السودان وغرب سوريا ولبنان وفلسطين.

وتميز الخسوف هذه المرة بأنه تزامن مع وقوع القمر في أقرب مسافة إلى الأرض (الحضيض) أو ما يسمى “البدر العملاق” حيث سيكون حجم قطره الظاهري وإضاءته أكبر من معظم أقمار البدر الأخرى.

وشوهد الخسوف في المناطق التي ظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها (منطقة الشرق الأوسط – أوروبا – أفريقيا – الأمريكيتان– معظم شرق روسيا – معظم أوقيانوسيا– المحيط الباسفيكى)، واستمر الخسوف في صورته الكلية لمدة ساعة وثلاث دقائق.

جدير بالذكر أن هذا الخسوف القمري يأتي بعد أسبوعين من كسوف جزئي للشمس حدث فى السادس من يناير/ كانون الأول 2019 .

وفي الحرم المكي، أدى المصلون في المسجد الحرام، بعد صلاة الفجراليوم ، صلاة خسوف القمر ، وشهدت جنبات الحرم المكي وباحاته إقبالاً كبيراً من المصلين الذين أمَّ بهم بندر بن عبدالعزيز بليلة.

وأقيمت صلاة الخسوف بعد صلاة فجر اليوم في تمام الساعة السادسة وثلاث وثلاثين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

وبعد انتهاء الصلاة ألقى خطبة حثّ فيها المصلين والزوّار والعمّار، على تقوى الله والرجوع إليه والإنابة له، والتمسُّك بكتابه وبمقاصد الشريعة الإسلامية وزجر النفس ومجاهدتها وتعويدها على الطاعة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.