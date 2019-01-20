العالم يترقب “القمر الدموي العملاق” الليلة

يترقب العلماء، وعشاق الرصد الفلكي عبر العالم، فجر الإثنين ظاهرة خسوف القمر الذي يُطلق عليه “القمر الدموي”، وهي ظاهرة لن تتكرر حتى عام 2029.

ويحدث هذا الخسوف عند مرور الأرض بين الشمس والقمر، حيث تتوارى الشمس خلف الأرض، ويتحرك القمر في ظل الأرض الذي تعكسه الشمس، ويصبح لونه برتقاليًا مائلًا إلى الحمرة.

ويكون القمر في تلك الحالة، في أقرب نقطة إلى كوكب الأرض أثناء خسوفه، لذلك يبدو أكبر من المعتاد حين النظر إليه، ويُطلق عليه”القمر العملاق”.

وحدد العلماء المتخصصون موعد بدء الظاهرة في الساعة 2:35 من ليلة الإثنين 21 يناير 2019 ، لتنتهي في 7:49 من نفس اليوم بتوقيت غرينتش، لكن الوقت الذي سيتحول فيه القمر إلى اللون الأحمر يتوقع أن يكون الساعة 5:21 .

ومن المتوقع أن يكون الخسوف الكلي للقمر مرئيًا في نصف الكرة الغربي، وأوروبا، والجزء الغربي من أفريقيا، بالإضافة إلى شمال روسيا.

ولم يحذّر العلماء من أي خطر لمتابعة الظاهرة بالعين المجردة، ودون الاستعانة بأية أداة خاصة.