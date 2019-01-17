الكويت تستأنف العمليات في ثلاثة موانئ بعد تحسن الأحوال الجوية

قالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” إن مؤسسة الموانئ في الكويت استأنفت العمليات في موانئ الشويخ والدوحة والشعيبة، اليوم الخميس، بعد تحسن الأحوال الجوية في البلاد.

وفي وقت سابق اليوم أوقفت مؤسسة الموانئ حركة الملاحة بشكل مؤقت في الموانئ الثلاثة بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

وتأثرت الكويت في الساعات الماضية بنشاط في الرياح الشمالية الغربية، التي تزيد سرعتها عن 70 كيلومترًا في الساعة، ووصلت إلى حد العاصفة المثيرة للغبار والتي قلّت معها الرؤية الأفقية لأقل من ألف متر، ما أدى لارتفاع الموج لأكثر من 7 أقدام، وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية الكويتية.