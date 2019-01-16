في مشهد أسر القلوب.. المسجد الأقصى يُغسل بالماء والثلج والبرَد (فيديو)

انتشر بشكل لافت، مساء يوم الأربعاء، مشهد فريد يُظهر تساقط الأمطار الغزيرة، والثلوج، على المسجد الأقصى، وقبة الصخرة في مدينة القدس.

وبدأت زخات من الثلوج المختلطة بالأمطار وحبات البرَد، بالتساقط مساء الأربعاء، وذلك نتيجة تأثر المنطقة بامتداد منخفض جوي شديد البرودة، مما أدى إلى تساقط حبات البرَد بكثافة.

وتفاعل المقدسيون مع المشهد بشكل كبير، حيث تسابقوا لتسجيل لحظات هطول “الزائر الأبيض” بكاميرات هواتفهم الجوالة.

وأشاع مشهد الثلوج حالة من البهجة والسعادة بين المقدسيين، الذي أخذوا يرددون أدعية نزول المطر والغيث.

وتساقطت الثلوج فوق المناطق التي ترتفع أكثر من 900 متر في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، بحسب وسائل إعلام محلية.