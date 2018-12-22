بسبب الحفريات الإسرائيلية.. انهيارات أرضية قرب المسجد الأقصى (فيديو)

شهدت بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في مدينة القدس، انهيارات أرضية، تسببت بإخلاء عدد من منازل المواطنين الفلسطينيين؛ تجنبًا لوقوع خسائر في الأرواح.

وجاءت تلك الانهيارات “نتيجة الحفريات المتواصلة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال جمعيات استيطانية أسفل منازل وشوارع في القدس؛ بهدف شق شبكة أنفاق تتجه أسفل المسجد الأقصى”.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فإن بلدية القدس أصدرت قرارًا بإخلاء منزل يعود لعائلة فلسطينية، في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، بعد انهيار بعض أسواره وأرضيته.

من جهته، حذّر مركز معلومات سلوان في بيان له، من “انهيارات متتالية في بعض المناطق بالبلدة القديمة في مدينة القدس، بعد أعمال نفذتها جمعية العاد الإسرائيلية الاستيطانية في أراضٍ مجاورة لمنازل الفلسطينيين”.

وطالب المركز بـ”التدخل لوقف الأعمال الخطيرة التي تنفذها جمعية العاد الاستيطانية في الأحياء المقدسية فوق الأرض وتحتها، خصوصًا أن تلك الأعمال تأتي لخدمة المستوطنين والأهداف الاستيطانية دون مراعاة لسلامة سكان أحياء القدس”.

ودعا المركز المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية للوقوف عند مسؤولياتها لحماية السكان الفلسطينيين والضغط على سلطات الاحتلال؛ لوقف تلك الحفريات التي تهدد منازلهم وحياتهم.

وشهدت البلدة القديمة في مدينة القدس- والقريبة من المسجد الأقصى- عدة انهيارات في أراضيها بعد سلسلة حفريات تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومؤسسات استيطانية بحماية الشرطة الإسرائيلية.