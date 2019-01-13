الثلوج تغطي 10 ولايات أمريكية وتتسبب بمصرع 7 أشخاص (فيديو)

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم يوم الأحد، إثر حوادث على الطرق السريعة، سببها عاصفة شتوية قوية اجتاحت شرق الولايات المتحدة.

وأدت العاصفة إلى تساقط ثلوج بشكل كثيف بلغ سمكها نحو 30 سنتيمترًا، مما أدى إلى قطع طرق ووقوع حوادث سير مميتة.

ومن المتوقع تساقط الثلوج على مساحة 2900 كيلومتر في الولايات المتحدة بدءًا من ولاية كولورادو وحتى ولايات وسط الأطلسي، جراء العاصفة التي بدأت على شكل أمطار ثم تحولت إلى ثلوج.

وأطلقت السلطات تحذيرات باجتياح عاصفة شتوية لنحو عشر ولايات أمريكية، فضلًا عن واشنطن العاصمة، مما يعنى تأثر ملايين الأمريكيين بها.

وقالت السلطات إن 4 أشخاص في ولاية ميزوري وثلاثة في ولاية كانساس لقوا حتفهم في حوادث سير.

وأعلن “رالف نورذام” حاكم فرجينيا حالة الطوارئ يوم السبت تحسبًا لتراكم الثلوج ومشكلات النقل وانقطاعات الكهرباء في الولاية.

من جهتها توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن وسط وشمال فرجينيا ربما تشهدان تساقط ثلوج يصل سمكها إلى ما يزيد على 25 سنتيمترًا.

وكان من المتوقع سقوط ثلوج كثيفة على واشنطن، يصل سمكها إلى أكثر من 15 سنتيمترًا، مما أدى لإلغاء ما يزيد على مئة رحلة جوية كانت ستغادر مطار ريجان الوطني صباح اليوم الأحد.