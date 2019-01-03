الكويكب “أولتيما تول” في أقاصي المجموعة الشمسية يشبه رجل الثلج‎‎

على بعد ستة مليارات و500 مليون كيلومتر عن الشمس، يسبح جرم الشمسية، مكوّنًا من رأسين ملتصقين التحما في بدايات تشكّل المجموعة الشمسية قبل أربعة مليارات و500 مليون سنة، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) استنادًا إلى الصور التي أرسلها مسبارها “نيو هورايزنز”.

وتمكن المسبار من الاقتراب من الجرم “أولتيما تول” الثلاثاء الماضي، إلى أدنى مسافة هي 3500 كيلومتر والتقط صورًا لسطحه، ليكون بذلك أبعد جرم عن الأرض يُستكشف عن قرب.

وفي الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر الماضي، لم يكن لدى العلماء سوى صورة غير واضحة ملتقطة عن بعد نصف مليون كيلومتر لهذا الجرم، الذي توازي مساحته مساحة مدينة، يظهر فيها مستطيلًا، لكن الصور الجديدة بيّنت شكله على نحو واضح.

وقال مدير المهمة “آلان شترن” في مؤتمر صحافي “أقدّم لكم أولتيما تول” عارضًا صورًا ملتقطة من بعد 27 ألف كيلومتر يظهر فيها على شكل رجل ثلج.

ويبلغ طول هذا الكويكب 31 كيلومترًا وهو يتمّ دورة حول نفسه كل 15 ساعة.