الفلبين.. ارتفاع قتلى العاصفة الاستوائية إلى 75

ارتفعت حصيلة قتلى العاصفة الاستوائية التي ضربت وسط الفلبين، السبت، والانهيارات الأرضية الناتجة عنها إلى 75 شخصًا.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، فقد قضى 59 شخصًا نحبهم في منطقة بيكول، و13 شخصًا في فيسايس الشرقية، و3 أشخاص في مناطق أخرى.

وأوضحت المصادر، أن نحو 191 ألفًا و597 شخصًا غادروا منازلهم إلى مناطق أخرى، بينهم 24 ألفًا و894 منهم لجأوا إلى مراكز الإيواء.

وذكرت أن الإعصار تسبب بخسائر مادية كبيرة للسكان، وأضرار في الطرق والجسور الرئيسة، وانقطاع التيار الكهربائي عن كثير من المناطق، بالإضافة إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية في البلاد.

وأعلن بيان صادر عن وزارة الزراعة الفلبينية، أن نحو 12 ألف هكتار من الأراضي الزراعية تضررت نتيجة للإعصار والفيضانات الناتجة عنه.

ويضرب الفلبين سنويًا ما معدله 20 إعصارًا وعاصفة، تودي بحياة مئات الأشخاص وتتسبب بجعل الملايين يعيشون في فقر شبه دائم.

يذكر، أن زلزالًا وقع في جزيرة “مينداناو” جنوب الفلبين يوم السبت، بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.