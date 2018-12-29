زلزال قوي يضرب جنوب الفلبين وتحذيرات من موجات “تسونامي” خطيرة

قال مركز المحيط الهادي للتحذير من موجات تسونامي، اليوم السبت، إن زلزالًا قوته 6.9 درجة ضرب قبالة جزيرة مينداناو جنوب الفلبين، متوقعًا تعرض بعض مناطق سواحل الفلبين وإندونيسيا لموجات مد عملاقة.

وأوضح المركز بأنه “من المحتمل حدوث موجات تسونامي خطيرة نتيجة هذا الزلزال في نطاق 300 كيلومتر من مركزه بمحاذاة سواحل إندونيسيا والفلبين”، مشيرًا بأنه “ليس هناك خطر أن تتعرض ولاية هاواي الأمريكية لموجات مد عملاقة”.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع على بعد 193 كيلومترًا شرقي مدينة جنرال سانتوس الفلبينية على عمق 60 كيلومترًا، في حين لم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات أو أضرار نتيجة الزلزال.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قالت في بادئ الأمر إن قوة الزلزال 7.2 درجة؛ ولكنها خفضتها فيما بعد إلى 6.9 درجة.