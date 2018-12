هيئة البيئة الكويتية تحذّر من قتل ذئب قبض عليه مواطن (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . . . أثار إلقاء أحد المواطنين في الكويت القبض على ذئب وتقييده، استنفار الجهات المختصة في البلاد التي حذرت من إيذاء الذئب أو قتله. وجاء التحذير الرسمي من إيذاء الذئب عقب نشر مقطع فيديو للذئب المربوط في إحدى السيارات إلى جانب الشخص الذي قام بالقبض عليه حيًا. وطالبت الهيئة العامة للبيئة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” بعدم إيذاء الذئب وتسليمه إلى الجهات المختصة تحت طائلة المسؤولية القانونية ومخالفتهم لقانون حماية البيئة 42/ 2014. #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #حيوانات #ذئب #مواطن #الحكومة #هيئة_البيئة #الكويت #Kuwait #سيارة #قتل #شخص #تويتر #فيديو