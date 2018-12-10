هيئة البيئة الكويتية تحذّر من قتل ذئب قبض عليه مواطن (فيديو)

أثار إلقاء أحد المواطنين في الكويت القبض على ذئب وتقييده، اليوم الإثنين، استنفار الجهات المختصة في البلاد التي حذرت من إيذاء الذئب أو قتله.

وجاء التحذير الرسمي من إيذاء الذئب عقب نشر مقطع فيديو للذئب المربوط في إحدى السيارات إلى جانب الشخص الذي قام بالقبض عليه حيًا.

وطالبت الهيئة العامة للبيئة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” بعدم إيذاء الذئب وتسليمه إلى الجهات المختصة تحت طائلة المسؤولية القانونية ومخالفتهم لقانون حماية البيئة 42/ 2014.

وقالت الهيئة إنه “بناء على الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي الخاص باصطياد الذئب من قبل أحد المواطنين فإن الهيئة العامة للبيئة تناشد الأشخاص الذين قاموا بإمساك الذئب إلى عدم قتله أو إيذائه و مراجعة الهيئة العامة للبيئة لتسليمه”.