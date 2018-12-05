أمطار غزيرة وسيول في جدة (فيديو)

أمطار غزيرة وسيول في جدة (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

شهدت محافظة جدة في المملكة العربية السعودية أمطارًا ما بين المتوسطة والغزيرة، فجر اليوم الأربعاء، وأدى هطول المطر الغزير لارتفاع كبير في منسوب المياه في بعض الأحياء والطرقات.

وتركز هطول الأمطار على غرب المدينة وشمالها وشرقها، فيما كانت أخف في جنوب المدينة، بحسب صحيفة “سبق” المحلية.

وتسبب المطر بغياب جماعي للطلاب والطالبات في معظم مدارس جدة.

ونشر ناشطون عبر موقع التواصل “تويتر” من خلال هاشتاغ #جده_الان عدة مقاطع موثقة لهطول المطر على مختلف أحياء المدينة، كما وثقوا الرعود التي ضربت المدينة والسيول التي اجتاحتها.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً
محتوى مدفوع