أمطار غزيرة وسيول في جدة (فيديو)

شهدت محافظة جدة في المملكة العربية السعودية أمطارًا ما بين المتوسطة والغزيرة، فجر اليوم الأربعاء، وأدى هطول المطر الغزير لارتفاع كبير في منسوب المياه في بعض الأحياء والطرقات.

#جده_الان

من يلوم الغيم لا غطى سماك

من حلاتك امتلت أرضك مطر ❤️ pic.twitter.com/Sgpn9oLZhs — يارا الغامدي (@6yara_) December 5, 2018

وتركز هطول الأمطار على غرب المدينة وشمالها وشرقها، فيما كانت أخف في جنوب المدينة، بحسب صحيفة “سبق” المحلية.

وتسبب المطر بغياب جماعي للطلاب والطالبات في معظم مدارس جدة.

قوس قزح كورنيش جده ولا ااروع….. كانك بيبيروت #جده_الان pic.twitter.com/GUD6KA9HVT — hedo (@HedoLawand) December 5, 2018

ونشر ناشطون عبر موقع التواصل “تويتر” من خلال هاشتاغ #جده_الان عدة مقاطع موثقة لهطول المطر على مختلف أحياء المدينة، كما وثقوا الرعود التي ضربت المدينة والسيول التي اجتاحتها.