أمطار غزيرة وسيول في جدة (فيديو)

شهدت محافظة جدة في المملكة العربية السعودية أمطارًا ما بين المتوسطة والغزيرة، فجر اليوم الأربعاء، وأدى هطول المطر الغزير لارتفاع كبير في منسوب المياه في بعض الأحياء والطرقات.
#جده_الان
من يلوم الغيم لا غطى سماك
من حلاتك امتلت أرضك مطر ❤️ pic.twitter.com/Sgpn9oLZhs
— يارا الغامدي (@6yara_) December 5, 2018
#جده_الان
دعيتلك والدنيا مطر ☔???? pic.twitter.com/8pNHvdb5ZH
— ّ (@w9l____) December 5, 2018
وتركز هطول الأمطار على غرب المدينة وشمالها وشرقها، فيما كانت أخف في جنوب المدينة، بحسب صحيفة “سبق” المحلية.
#جدة_الآن it’s rain ????☔️ pic.twitter.com/L0TwukVvvs
— "﮼Ab.AlQattab♑️ (@a0_94) December 5, 2018
#جده_الان
ماصدقوا والمطر جاء.
راحوا يتسبحون..???? pic.twitter.com/Q1hEjSMBhq
— Abu Wafa (@aburojinda2013) December 5, 2018
وتسبب المطر بغياب جماعي للطلاب والطالبات في معظم مدارس جدة.
قوس قزح كورنيش جده ولا ااروع….. كانك بيبيروت #جده_الان pic.twitter.com/GUD6KA9HVT
— hedo (@HedoLawand) December 5, 2018
ونشر ناشطون عبر موقع التواصل “تويتر” من خلال هاشتاغ #جده_الان عدة مقاطع موثقة لهطول المطر على مختلف أحياء المدينة، كما وثقوا الرعود التي ضربت المدينة والسيول التي اجتاحتها.