من هي المودل السعودية ريانا عبدالله؟

تتواصل ردود الفعل على حلقة برنامج “اتجاهات” في قناة روتانا خليجية، بعد استضافة الإعلامية نادين البدير المودل السعودية الصاعدة ريانا عبدالله والفنانة أمينة العلي، ومقابلهما الفنان فايز الشمراني والداعية يوسف القعيط.

وأثارت الحلقة جدلًا بين ناشطين، بعد رد الداعية يوسف القعيط -الذي اعتبره كثيرون صادمًا وغير موفق- على كلام المودل ريانا بشأن رأيها بالزواج.

وكانت المودل ريانا ردَّت على سؤال الإعلامية نادين عن رأيها بالزواج، بالقول: إن المرأة اليوم لم تعد بحاجة للرجل كما في السابق، وإنّ بإمكانها أن تتحكم في حياتها وتستمر بها دون وجوده، ليفاجئها رد الداعية القعيط بالقول “إلى وين بتوصلين بدون رجل؟ أنا أقول إنتي تعيشين بدون أكل وشرب وبدون نوم؟ حطي معهم الجنس ما تقدرين”.

وتسبَّب رد الداعية القعيط باستنكار واسع؛ ما ساهم بانتشار اسم المودل الصاعدة ريانا، فمن هي المودل الشابة التي اقتحمت عالم الشهرة؟.

اقتحمت الشابة السعودية عالم “الفاشينيستا” مستغلة ملامحها الجميلة، كما صرَّحت بذلك في برنامج “اتجاهات”، لتنطلق في أولى خطواتها مع عالم المكياج.

وتحظى ريانا بمتابعة 6455 شخصًا في حساب يحمل اسمها على موقع “إنستغرام”، وذلك مع بدء انطلاقتها بعالم الشهرة، إذ إن حساب ريانا لا يزال حديثًا.

وريانا المقيمة في الرياض تنشر صورًا ومقاطع فيديو لها، تتعلق غالبًا بالماكياج، فيما لا تقحم تفاصيل من حياتها الخاصة كثيرًا في الحساب.

ويبدو أن المودل الشابة ستحظى باهتمام في الأيام المقبلة، خاصة بعد رد الداعية يوسف القعيط، وهو ما يرشح ارتفاع أسهمها وعدد متابعيها على صفحات التواصل الاجتماعي.