انخفاض درجات الحرارة.. مناطق سعودية تكتسي باللون الأبيض (فيديو وصور)

اكتست مناطق جنوب شرق محافظة السعودية باللون الأبيض، بعد أن شهدت يوم أمس أمطارًا غزيرة مصحوبة بزخات كثيفة من البرد.

وتسببت الحالة الجوية التي شهدتها “أبها” في تدني درجات الحرارة التي وصلت إلى 8 درجات مئوية.

كما شلّت الأمطار في كل من مناطق “الاثنين والفرعاء وتمنية وآل يزيد والمسقي” حركة السير بعد انعدام الرؤية، وغمر السيول لبعض الطرقات.

ويشهد عدد من مناطق المملكة هذه الأيام “هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تُصحب برياح نشطة”.

ومن تلك المناطق “جازان وعسير ونجران والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والحدود الشمالية”.