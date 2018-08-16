بعد أن حاصرتهما السيول.. سعودي ينجح بتوليد زوجته

تمكن سعودي من إنقاذ حياة زوجته وجنينها بعد أن فاجأها المخاض، بينما كان متوجهًا بها إلى المستشفى، إلا أن السيول حاصرته، فتوقفت سيارته تمامًا، فاضطُر لتوليدها بنفسه داخل المركبة.

واضطُر الزوج إلى استحضار معلوماته بهذا الشأن، حتى نجح بتوليد زوجته، وإنقاذ حياتها وحياة الجنين.

ووفق صحيفة “عكاظ” المحلية، كان الزوج وزوجته عند جسر “حلة عطية” في طريق صبيا – العدايا بجازان في المملكة، حين حالت السيول بينهما وبين المستشفى، فأجبرتهما على التوقف بعد أن غاصت عجلات السيارة بالطين وعلقت.

وفي هذه الأثناء، فاجأ المخاض زوجته، ولم يجد الزوج بدًا من مساعدتها بنفسه، فقرر المجازفة ونجح بذلك قبل أن يستعين بأقاربه لنجدته والذهاب إلى المستشفى للتأكد من سلامة زوجته ووليدها.