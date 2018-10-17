بسبب إعصار لبان.. محافظ حضرموت يناشد الحكومة ونظيره في لحج يشكل لجنة طوارئ‎

ناشد محافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني، الحكومة اليمنية بسرعة التدخل وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة والتدخلات السريعة في مدن ساحل حضرموت؛ جراء ما تعرضت له من كوارث؛ بسبب إعصار لبان الذي ضربها خلال الساعات الماضية.

وقال البحسني في صفحته الرسمية على تويتر : “أناشد الحكومة بسرعة تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة والتداخلات السريعة في مديريات ساحل حضرموت، التي تعرضت للحالة المدارية إعصار لبان، وبالأخص المديريات الشرقية الريدة وقصيعر – الديس الشرقية – الشحر، والتي تضررت تضررًا كبيرًا في بنيتها التحتية وخطوط الماء ومحطات الكهرباء”.

وضرب إعصار لبان مناطق ومحافظات شرقية باليمن، كالمهرة ومدن ساحل حضرموت، وبدأت المحافظات المجاورة كشبوة وأبين ولحج تتأثر بتلك الحالة المدارية التي انخفضت قوتها وباتت منخفضًا جويًا، وتسببت بأضرار بالغة في البنى التحتية، فيما كثف التحالف العربي من جهوده لإنقاذ المواطنين الذين حاصرت السيول منازلهم.

في غضون ذلك، حذّر محافظ لحج اللواء الركن أحمد عبدالله تركي المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، وشكل لجنة طوارئ لمواجهة أي تأثيرات لإعصار لبان قد تشهدها المحافظة خلال الساعات القادمة، وفقاً لحالة الطقس المتوقعة.

وفي عدن، وجه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري بتسيير قوافل مساعدات إنسانية إغاثية وبصورة عاجلة إلى المتضررين من سكان محافظة المهرة المنكوبة؛ جراء تعرضها لإعصار “لبان”، بينما أعلنت السلطات المحلية في وقت سابق الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعدادات في مؤسسات عدن لمواجهة أي تأثيرات لإعصار لبان يتوقع أن تشهدها العاصمة المؤقتة لليمن.