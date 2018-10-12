تراجع إعصار “لبان” إلى عاصفة مدارية غرب بحر العرب

أوضح الحساب الرسمي للأرصاد العُمانية، اليوم الجمعة، نقلًا عن بيان للهيئة العامة للطيران المدني عن تراجع تصنيف “لبان” من إعصار إلى عاصفة مدارية.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر توضح تراجع حدة الإعصار المداري “لبان” إلى عاصفة مدارية تتمركز حاليًا غرب بحر العرب على دائرة عرض 14.9 شمالًا وخط طول 57.5 شرقًا، وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز من 55 عقدة إلى 63، ويبعد عن سواحل السلطنة (مدينة صلالة) حوالي 430 كم.

وتواصل العاصفة المدارية “لبان” تحركها باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي نحو السواحل اليمنية بالقرب من ساحل محافظة ظفار مع احتمالية تطورها إلى إعصار من الدرجة الأولى خلال الـ24 ساعة القادمة.

وتستمر التأثيرات غير المباشرة على محافظة ظفار والأجزاء الجنوبية لمحافظة الوسطى بأمطار متفرقة ورياح نشطة تقدر من 30 إلى 35 عقدة، وارتفاع أمواج البحر تقدر من 6 إلى 8 أمتار.

وأضاف البيان، أنه من المحتمل أن تتأثر محافظة ظفار بتأثيرات مباشرة ابتداء من يوم غد السبت، بأمطار غزيرة تكون رعدية تتسبب في جريان الأودية والرياح النشطة، ويكون البحر هائج الموج، ويصل أقصى ارتفاع له من 6 إلى 8 أمتار، مع احتمالية استمرار التأثيرات غير المباشرة يومي السبت والأحد، على محافظة الوسطى.

وسبق أن أعلنت إدارة ميناء صلالة عن إيقاف كافة العمليات في الميناء أمس الخميس، حتى إشعار آخر تحسبًا للعاصفة، كما أعلنت تعليمية ظفار بدورها عن تعليقها الدراسة في جميع مدارس المحافظة الخميس.

كما وجهت الحكومة اليمنية أمس الخميس، بدورها بتشكيل غرفة عمليات مركزية مشتركة في المحافظات استعدادًا للإعصار “لبان” الذي من المرجح أن يصل السواحل اليمنية.