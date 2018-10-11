الإعصار “لبان”.. شاهد تغير أجواء سلطنة عمان (فيديو وصور)

بدأت حسابات رسمية وشخصية في سلطنة عمان، بداية من صباح اليوم الخميس، في نشر صور ومقاطع فيديو ترصد الحالة الجوية السائدة والمستجدة التي تشهدها السلطنة مع اقتراب إعصار “لبان” من سواحلها خاصة على سواحل محافظتي “صلالة” و”ظفار”.

ونشر حساب منصة “أثير” الإعلامية في السلطنة فيديوهات ترصد حالة من الهيجان بدأت تطرأ على البحر الذي تضاربت أمواجه مع اشتداد الرياح في ولاية “سدح” بمحافظة ظفار، إضافة إلى تواصل تدفق السحب في سماء ولاية “مقشن”.

مراسل #أثير من ولاية سدح: ارتفاع ملحوظ في الأمواج على شواطئ الولاية pic.twitter.com/Uw1q1Nc9qX — أثيـر | Atheer.om (@Atheer_Oman) October 11, 2018

وفي منطقة “الدهاريز” التابعة لمحافظة صلالة، سادت الرياح العاصفة الأجواء، وظهرت أشجار النخيل تصارع الرياح الشمالية الشرقية التي اجتاحت المنطقة وأدت إلى انتشار الغبار وارتفاع أمواج البحر في المنطقة، كما ظهر في مقطع فيديو صوره حساب “طبيعة ظفار” الذي يعنى بالبيئة والطبيعة.

واستعد بعض المواطنين في المحافظات العمانية من جهتهم على طريقتهم الخاصة لاستقبال الإعصار “لبان”، إذ قام أحد السكان بما يشبه “التغليف” لبنايته من الجوانب كافة بعازل يحميها من الرياح والأمطار الغزيرة التي قد تسقط على تلك المنطقة بالتزامن مع تأثيرات الإعصار.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، حذرت، اليوم الخميس، جميع المواطنين من الاقتراب من الأماكن المنخفضة والمجازفة بعبور الأودية وارتياد البحر، مع استمرار اقتراب الإعصار “لبان” من سواحل السلطنة ووصوله مسافة تبعد 490 كيلومترًا فقط من مدينة صلالة.

وذكرت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، أن الإعصار المداري “لبان” يواصل تحركه باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي نحو السواحل اليمنية بالقرب من ساحل محافظة ظفار مع احتمال تعمقه إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وتشير التنبؤات إلى احتمال تأثر محافظة ظفار والأجزاء الجنوبية لمحافظة الوسطى بالتأثيرات غير المباشرة اعتبارًا من اليوم الخميس بأمطار متفرقة ورياح نشطة تقدر بين 20- 25 عقدة، إضافة إلى ارتفاع امواج البحر بين 3 – 5 أمتار.