تطورات الإعصار “لبان”.. إخلاء المرضى وتعطيل المدارس في ظفار العمانية (صور وفيديو)

View this post on Instagram

@eremenws . . #سلطنة_عمان.. سواحل صلالة تترقب وصـول إعصار لبان #إرم_نيوز #اعصار_لبان #صلالة #بحر_العرب #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #فيديو #ظفار