تأثير إعصار “لبان” يبدأ في سلطنة عمان واليمن

تحولت العاصفة المدارية “لبان” إلى إعصار من الدرجة الأولى يبدأ تأثيره اليوم الأربعاء على سواحل عُمانية وفقا لما أعلنته الأرصاد الجوية في السلطنة.

وحذرت الأرصاد العمانية من أن الإعصار قد تزيد قوته ليصبح من الدرجة الثانية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وتشير التنبؤات الجوية إلى احتمال تأثر محافظتي ظفار والوسطى العمانيتين بالتأثيرات الغير مباشرة اعتبارا من اليوم الأربعاء بأمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة من مساء الجمعة.

ورجَّح “طقس العرب” أن يكون هناك احتمالان بحسب آخر التحديثات فيما يتعلق بـ”لبان”، الاحتمال الأول وهو الأكثر ترجيحًا بنسبة 70% تقريبًا، أن يكون مساره للسواحل الجنوبية باتجاه مدينة صلالة، وينعكس تأثيره بأمطار غزيرة ورياح نشطة السرعة، أما الاحتمال الثاني ونسبته 30% فهو أن يتخذ “لبان” مسارًا إلى خليج عدن باتجاه الجمهورية اليمنية.

ومن المرجح أن يغيّر “لبان” مساره باتجاه اليمن غربًا يوم الجمعة الـ12 من أكتوبر/تشرين الأول، بحسب المعطيات الجوية الحاليّة.

وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجويّة في سلطنة عمان، إشعار رقم “1”، بشأن آخر تطورات العاصفة المدارية “لبان” في بحر العرب، بعد توقعات بتحوّله لإعصار من الدرجة الأولى.