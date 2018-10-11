سقوط أول قتيل في فلوريدا جراء الإعصار “مايكل” (فيديو)

لقي شخص مصرعه، الخميس، في ولاية فلوريدا الأمريكية، التي تتعرض لإعصار قوي، تقول التوقعات إنه سيسبب دمارًا هو الأعنف منذ قرن.

وقتل ذلك الشخص، جراء سقوط شجرة عليه بعد أن اقتلعتها الرياح الشديدة، ليكون أول ضحايا الإعصار “مايكل”.

ووصل الإعصار إلى منطقة بانهاندل، شمال غربي ولاية فلوريدا، مصحوبًا بريح عاتية، وسط احتمال أن يتسبب في ارتفاع مدمر للأمواج.

وبحسب مسؤولين في الأرصاد الجوية الأمريكية، بلغت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 249 كيلومترًا في الساعة، في الوقت الذي يتوقع فيه أن يكون أسوأ عاصفة تشهدها المنطقة على الإطلاق.

وحذرت الجهات المعنية من احتمال بلوغ تأثير الإعصار، والرياح المصاحبة له، حتى ولايات ألاباما، وجورجيا، ومسيسيبي، وكارولينا الشمالية والجنوبية.

كما تسببت الأمطار، والرياح الشديدة في قطع التيار الكهربائي عن 290 ألف شخص تقريبًا في فلوريدا، فضلا عن اقتلاعها أسقف البنايات.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة قد تتسبب في ارتفاع الأمواج إلى نحو 4.3 أمتار فوق المستوى الطبيعي في بعض المناطق.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب حالة طوارئ في الولاية بكاملها، ما يسمح بتوجيه مساعدات اتحادية لدعم الولاية في مواجهة الإعصار.

وكان مسؤولون بولاية فلوريدا حذروا من أن “مايكل” قد يكون أعنف إعصار يضرب الولاية خلال 100 عام.

وأعلن حاكم فلوريدا، ريك سكوت، والمركز الوطني للأعاصير، أنه قد ينتج عن الرياح المصاحبة للإعصار والأمطار الناجمة عنه وارتفاع مستوى الماء لأكثر من ثلاثة أمتار، ظروف تهدد الحياة.