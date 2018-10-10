إعصار “لبان” يوقف ميناء صلالة ويعطل الدراسة بظفار العمانية

أعلن نائب الرئيس التنفيذي لميناء صلالة في سلطنة عمان أنه اعتبارًا من صباح يوم غد الخميس سيتم إيقاف العمليات كافة في الميناء وحتى إشعار آخر تحسّبًا لإعصار “لبان“.

بدورها، كشفت تعليمية ظفار عن تعليقها الدراسة في جميع مدارس المحافظة يوم غد الخميس، نظرًا لظروف الإعصار.

وتحوَّلت العاصفة المدارية “لبان” إلى إعصار من الدرجة الأولى بدأ تأثيره اليوم الأربعاء على السواحل العُمانية، وفقًا لما أعلنته الأرصاد الجوية في السلطنة.

وحذرت الأرصاد العُمانية من أن الإعصار قد تزيد قوّته ليصبح من الدرجة الثانية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وتشير التنبؤات الجوية إلى احتمال تأثر محافظتي ظفار والوسطى العمانيتين بالتأثيرات غير المباشرة اعتبارًا من اليوم الأربعاء بأمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة حتى مساء الجمعة.

ورجَّح “طقس العرب” أن يكون هناك احتمالان بحسب آخر التحديثات فيما يتعلق بـ”لبان”، الاحتمال الأول وهو الأكثر ترجيحًا بنسبة 70% تقريبًا، أن يكون مساره للسواحل الجنوبية باتجاه مدينة صلالة، وينعكس تأثيره بأمطار غزيرة ورياح نشطة السرعة، أما الاحتمال الثاني ونسبته 30% فهو أن يتخذ “لبان” مسارًا إلى خليج عدن باتجاه الجمهورية اليمنية.

ومن المرجح أن يغيّر “لبان” مساره باتجاه اليمن غربًا يوم الجمعة الـ12 من أكتوبر/تشرين الأول، بحسب المعطيات الجوية الحاليّة.