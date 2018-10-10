فيضانات عارمة تجتاح جزيرة “مايوركا” الإسبانية (فيديو وصور)

تواجه إسبانيا فيضانات عارمة اجتاحت سانت يورينك بجزيرة مايوركا وبلدة سان لورانس طوال ليلة أمس، أسفرت عن مقتل شخصين بريطانيين و5 آخرين، بينما اعتبر 12 شخصًا في عداد المفقودين.

وعُثِر على الثنائي البريطاني داخل سيارة أجرة كانت تسير عبر بلدة سان لورانس، عندما اجتاح الفيضان البلدة عبر نهر قريب وسحب السيارة بعيدًا بينما كان الثنائي داخلها، ويبدو أنه علق داخلها حتى مات، ويعد سائق السيارة من بين الضحايا المفقودين.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بدأت كارثة الفيضان بعد هطول سيول استمرت ساعتين طوال الليل وبلغ ارتفاع المياه حوالي 3 أمتار؛ ما اضطر السكان إلى السباحة للنجاة بحياتهم بعد أن حطمت الأمطار والفيضان منازلهم.

وتعد هذه العاصفة هي الأسوأ في تاريخ مايوركا منذ عام 1990، وكشفت التقارير أن أول ضحيتين يبلغان من العمر 71 و83 عامًا، وكان أحدُهما محاصرًا بالسيول التي غمرت قبو منزله.

وقد دفعت السلطات بـ3 مروحيات وطائرة عسكرية من طراز هركليز من بين عمليات الإنقاذ المُكثفة، بالإضافة إلى 80 جنديًّا وما يصل إلى 100 من عمال الإنقاذ والإغاثة.

كما سيتوجَّه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى المنطقة المنكوبة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.