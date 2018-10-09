إعصار “لبان” يقترب من سلطنة عمان واليمن

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية في سلطنة عمان، إشعارًا، رقم “1”، بشأن آخر تطورات العاصفة المدارية “لبان” في بحر العرب، والتي من المتوقع أن تصبح إعصارًا من الدرجة الأولى، خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأوضحت في نص الإشعار عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، أن العاصفة المدارية “لبان” متمركزة وسط بحر العرب، وتبعد عن سواحل مدينة صلالة حوالي 830 كم.

وتواصل “لبان” تحركها نحو سواحل محافظة ظفار والجمهورية اليمنية، مع احتمال تعمقها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، خلال الـ24 ساعة القادمة، وتشير التنبؤات إلى احتمال تأثر محافظتي ظفار والوسطى بالتأثيرات غير المباشرة، اعتبارًا من يوم غد الأربعاء 10 أكتوبر، بأمطار متفرقة وارتفاع أمواج البحر يقدر بـ4 إلى 6 أمتار، بينما من المُتوقع أن تتأثر محافظتي ظفار والوسطى بأمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة، ابتداء من مساء يوم الجمعة 12 أكتوبر، مع ارتفاع في أمواج البحر لما بين 6 إلى 8 أمتار.