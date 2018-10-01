انطلاق أكبر تمرين عسكري في تاريخ سلطنة عمان

أعلنت سلطنة عمان، الإثنين، انطلاق أكبر تمرين عسكري في تاريخها تحت اسم “الشموخ2 “، بمشاركة القوات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية المدنية.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن هذا التمرين سيعقبه مباشرة التمرين العسكري العماني البريطاني المشترك “السيف السريع3″، الذي يستمر حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال الفريق أحمد بن حارث النبهاني، رئيس أركان القوات المسلحة العمانية: “هذان التمرينان الميدانيان؛ بُغية التدرب على كافة المستويات ضمن المستوى الاستراتيجي، والمستوى العملياتي، والمستوى التعبوي”.

وأضاف: “وصلت أعداد المشاركين في هذا التمرين إلى أكثر من 70 ألف مُشارك من السلطنة، إلى جانب القوات المسلحة الملكية البريطانية بأكثر من 5500 جندي”.

وأوضح أن هذا التمرين “يتم فيه استخدام الأسلحة والأجهزة والمعدات العسكرية المختلفة، خاصة تلك التي دخلت في الخدمة حديثًا، وبالتالي يعد التمرين الميداني الأكبر حجمًا في تاريخ قوات السلطنة المسلحة”.

وتابع: “التمرين المشترك مع القوات البريطانية نعده فرصة كبيرة لاكتساب الخبرة في كيفية الانتقال بالقوات من العمل مع نفسها إلى العمل المشترك الموحد مع قوات صديقة ذات قدرات وإمكانيات”.