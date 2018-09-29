الإعصار روزا يتجه نحو باها كاليفورنيا ويضعف في المحيط الهادي

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، يوم أمس الجمعة، إن الإعصار روزا الذي توجه إلى ولاية باها كاليفورنيا ضعف في المحيط الهادي ويتوقع أن يضعف أكثر خلال الأيام القادمة.

وأصبح الإعصار، الذي تراجعت سرعة الرياح فيه لتصل إلى 195 كيلومترًا في الساعة، عاصفة من الفئة الثالثة على مقياس سافير- سيمبسون لقياس شدة الرياح والمؤلف من خمس درجات.

وكان الإعصار روزا على مسافة 1005 كيلومترات جنوب غربي الطرف الجنوبي لولاية باها كاليفورنيا، ويتحرك صوب الشمال الغربي بسرعة تبلغ 9 كيلومترات في الساعة تقريبًا. ومن المتوقع أن يصل الإعصار روزا إلى باها كاليفورنيا يوم الاثنين المقبل كعاصفة مدارية.

وقال المركز الذي يتخذ من ميامي مقرًا له: “إن من المتوقع أن يضعف أكثر خلال الأيام القليلة القادمة وأن يصبح روزا عاصفة مدارية بحلول نهاية الأسبوع”.

ومن المتوقع أن تؤثر الأمواج الناتجة عن روزا على أجزاء من سواحل جنوب غرب المكسيك، وشبه جزيرة باها كاليفورنيا الجنوبية، وكاليفورنيا الجنوبية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري وخلال عطلة نهاية الأسبوع.