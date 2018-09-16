بالفيديو.. مشاهد مثيرة من الإعصار مانكوت الذي يضرب جنوب الصين

وصل إعصار قوي إلى اليابسة في إقليم قوانغدونغ أكثر أقاليم الصين كثافة سكانية، بعد أن أثار الفوضى في الفلبين وأسقط 50 قتيلًا على الأقل.

والإعصار مانكوت الذي تجاوزت سرعة رياحه 200 كيلومتر في الساعة هو أقوى إعصار مداري يصيب المنطقة هذا العام بما يعادل الفئة الخامسة الأقوى في أعاصير المحيط الأطلسي.

وهو أقوى من أعلى سرعة مستمرة للرياح التي بلغت 150 كيلومترًا في الساعة لإعصار فلورنس لدى اجتياحه ولاية نورث كارولاينا الأمريكية يوم الجمعة.

ووصلت عين الإعصار مانكوت إلى مسافة مئة كيلومتر جنوب هونغ كونغ لكن المستعمرة البريطانية السابقة ما زالت تعاني من الأمطار الغزيرة والرياح العاتية.

ورفعت هونغ كونغ التحذير من الإعصار لأعلى مستوياته مع اقتلاع رياح عاتية للأشجار وتحطيمها للنوافذ في المباني السكنية والشركات التي تسببت هبات الرياح القوية أيضًا في تأرجح بعضها.