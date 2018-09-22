بالفيديو.. عاصفة رملية قوية تجتاح مناطق بالكويت

حذرت دائرة الأرصاد الجوية الكويتية، اليوم السبت، من عاصفة رملية بدأت باجتياح مناطق عدة في البلاد، متسببة بتدني مدى الرؤية الأفقية.

ووجهت الدائرة تحذيرًا “عالي الشدة” من الغبار وانخفاض الرؤية، الذي توقعت أن يستمر إلى ساعات المساء، مطالبة المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر.

وأظهر مقطع فيديو، نشره حساب “المجلس” الكويتي على “تويتر”، لحظة دخول العاصفة الرملية إلى إحدى مناطق البلاد، دون توضيح المكان بالتحديد.