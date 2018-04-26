بالفيديو.. عاصفة رملية تجتاح الكويت وإدارة الأرصاد تحذر

تتعرض بعض المناطق في الكويت منذ عصر أمس الخميس، لعاصفة رملية غطت الأجواء، الأمر الذي تسبب بانعدام الرؤية في مناطق كثيرة في غرب البلاد.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية غيومًا كثيفة متجهة إلى الكويت، اليوم الجمعة، بما يشير إلى احتمال سقوط الأمطار.

وحذرت إدارة الأرصاد من “طقس غير مستقر مع أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانًا وغزيرة على بعض المناطق، ورياح نشطة تزيد سرعتها على 60 كيلومترًا في الساعة مثيرة للغبار تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق، إضافة إلى ارتفاع الأمواج إلى أكثر من 7 أقدام”.

فيديو/ السالمي الآن .. الغبار يحول النهار إلى ليل مظلم#غبار_الكويت pic.twitter.com/3WLFIgbTJE — الزيادي (@AlziadiQ8) April 26, 2018

فيديو/ الغبار يدخل إلى الكويت حالياً.. من منفذ السالمي#KUWAIT pic.twitter.com/ed1ovIPHB0 — الزيادي (@AlziadiQ8) April 26, 2018