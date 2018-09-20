5 قتلى وعشرات المصابين جراء سيول ضربت 8 محافظات إيرانية (صور)

لقي ما لا يقل عن 5 أشخاص مصرعهم، أصيب العشرات بجروح، جراء سيول ضربت 8 محافظات إيرانية.

وقال رئيس منظمة الإمداد والإغارثة في إيران، مرتضى سليمي، إن “غزارة الأمطار التي شهدتها محافظات آذربايجان الشرقية، والغربية، واردبيل، وخراسان الشمالية، وسمنان، وغلستان، ومازندران، وهمدان، أدت إلى تشكل الفيضانات والسيول”.

وأضاف سليمي، في تصريح لوكالة أنباء “إيلنا” الإيرانية، الأربعاء، أن “5 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب العشرات بجروح نُقل بعضهم إلى المستشفيات، وهناك 3 مفقودين في قرية أرميان”.

وأشار إلى أن “جرى إرسال 245 عامل إغاثة إلى 9 بلدات وقرى و45 ملجأ للطوارئ”.

ولفت إلى تعرض كثير من السيارات لأضرار كبيرة نتيجة سقوط الأشجار فوقها.

وحذر مرتضى سليمي المدن الواقعة شمال إيران، من موجة أمطار غزيرة وسيول بمحافظات مازندران واردبيل وجيلان خلال اليومين المقبلين.