فقدان 26 شخصًا جنوب إيران جرّاء السيول

تسببت الأمطار الغزيرة والسيول بمدينة “إيذه” التابعة لمحافظة الأهواز جنوب إيران، بفقدان 26 شخصًا على الأقل فضلًا عن تضرر المنازل السكنية، بحسب ما أعلن رئيس العلاقات العامة في جمعية الهلال الأحمر في خوزستان “مجتبى طحان”.

وقال طحان، اليوم الإثنين، إن “محافظة خوزستان وتحديدًا مدينة ايذه شهدت منذ فجر الإثنين هطول أمطار غزيرة غمرت المدينة وأدت إلى سيول أسفرت عن فقدان 26 شخصًا بالإضافة إلى الخسائر المادية وتضرر المنازل والطرقات والشوارع العامة”.

وأوضح طحان أن “فرق الإنقاذ التابعة لجمعية الهلال الأحمر بدأت البحث عن المفقودين في مناطق مختلفة”، مستبعدًا أن يتم العثور على جثمان المفقودين خلال الساعات القليلة المقبلة بسبب موجة الغبار التي ضربت مقاطعة خوزستان ودفعت السلطات الحكومية إلى تعطيل الدوام الرسمي في 9 بلدات يوم غد الثلاثاء.