السعودية تبحث تحنيط حوت “نافق” ضل طريقه في البحر الأحمر (صور وفيديو )

تبحث السعودية تحنيط حوت ضخم “نافق” من نوع الحوت الأحدب، ضل طريقه في البحر الأحمر على شاطئ مركز القحمة، بمنطقة عسير (جنوب غرب).

وبعد الكشف على الحوت، تبين أنه حيوان بحري من نوع الحوت الأحدب، الذي يُعتبر من أكبر الكائنات البحرية، ويعيش في المحيطات، ويصل طول الحيتان البالغة منه إلى 15 مترًا تقريبًا، ويتراوح محيط جسمه ما بين 4 إلى 6 أمتار.

وبيّنت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن “الحيتان تدخل البحر الأحمر والخليج العربي بالسباحة بجوار السفن الكبيرة وناقلات النفط القادمة من المحيط، ومن ثم تضل طريقها فلا تستطيع الخروج إلى المحيط مجددًا، وهو ما يسبب لها الاختناق بسبب الجفاف مع الأجواء الحارة، أو تُصاب جراء الاصطدام بأحد محركات ناقلات النفط الكبيرة”.

وقالت الوزارة إنها تبحث الاستفادة من الهيكل الخارجي لجسم الحوت، من خلال التحنيط ووضعه في أحد المتاحف البحرية القريبة من منطقة عسير، جنوب غربي المملكة، وفق الأناضول.