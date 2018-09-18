الإطاحة بمسوقي منتجات تخسيس ومقويات جنسية “مضللة” بالسعودية

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، مسوقي منتجات تحمل ادعاءات طبية مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال كمين، وقامت بإغلاق حسابات تلك المنتجات.

وجاء ذلك ضمن حملة للحد من الممارسات المضللة لتسويق منتجات تحمل ادعاءات طبية، ويتم تسويقها بشكل غير قانوني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن الهيئة تتبعت عددًا من مندوبي تلك المنتجات الموجودين داخل المملكة، وأعدت لهم كمائن قبل ضبطهم، بمساندة الجهات الأمنية، وذلك أثناء بيعهم منتجات للتخسيس ومقويات جنسية متنوعة.

وتمت مصادرة تلك المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وكانت “الغذاء والدواء” رصدت أكثر من 100 حساب في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تسوق أو تبيع أو تعلن عن منتجات غير مرخصة بادعاءات طبية مخالفة، سواء كانت صيدلانية أو تجميلية أو منتجات غذائية.